Usa | Donald Trump fa causa al NYT e alla nipote per reportage su tasse

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L'ex presidente americano Donald Trump ha fatto causa a sua nipote, Mary Trump, e al 'New York Times' per un reportage del 2018 sulla sua situazione finanziaria e fiscale. L'accusa è di essere

L'ex presidente americano Donald Trump ha fatto causa a sua nipote, Mary Trump, e al New York Times (Nyt) - oltre che a tre giornalisti del quotidiano - per un reportage del 2018 sulla sua situazione finanziaria e fiscale. Lo riportano i media. Presentata ieri nella contea newyorchese di Dutchess, la denuncia accusa Mary Trump e i tre giornalisti del Nyt di essere "impegnati in un complotto insidioso" per ottenere l'accesso a documenti riservati e sfruttarli a proprio vantaggio.