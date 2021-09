(Di mercoledì 22 settembre 2021) Unaè statadalla Asl2 a causa dello sviluppo di unCovid. E’ successo a Tor, a. 45ine 4 positivi 4, appartenenti a due diverse quadre, sono risultati positivi. La paura però è che i numeri possano aumentare. Nel frattempo tutti i loro compagni di squadra e di classe, ovvero oltre 45, sono stati messi indomiciliare in via precauzionale. Tre dei bimbi positivi frequentano tutti la stessaelementare nel quartiere Casilino. «Si tratta di duein una classe e uno in un’altra – spiega Valeria Sentili, preside dell’Ic di via ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, cluster a Tor Bella Monaca, 45 bambini in quarantena: chiusa una scuola calcio - rep_roma : Covid, cluster tra i bambini di una scuola calcio a Tor Bella Monaca [di Arianna Di Cori, Valentina Lupia] [aggiorn… - rep_roma : Covid, cluster tra i bambini di una scuola calcio a Tor Bella Monaca [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 19:0… - rep_roma : Covid, cluster tra i bambini di una scuola calcio a Tor Bella Monaca [aggiornamento delle 19:03]… - giovanni_sannia : RT @Cluster_Spring: Si è svolta ieri a Roma l'Assemblea pubblica del Cluster SPRING dove si è discusso della necessità di un cambio di para… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cluster

Repubblica Roma

Alis - prosegue il presidente Grimaldi - dà quindi appuntamento all'interodel trasporto e della logistica a novembre per l'Assemblea generale a, e a marzo, dal 19 al 22, per il grande ......del convegno "Mare al centro" organizzato dalla Lega Navale Italiana presso il Centro Alti Studi per la Difesa diil 22 e 23 settembre, con apertura alla più ampia rappresentanza del...“La bioeconomia circolare per la ripresa e la resilienza dell’Italia”: Graded ha partecipato ieria Roma all’Assemblea pubblica di Spring, il Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde, con Mari ...(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Laurence Martin, Segretario generale della Federazione del Mare ha partecipato ai lavori del primo incontro virtuale Italia-Tunisia: Towards the States-General of the Blue- ...