Replica Una Vita in streaming, puntata del 22 settembre 2021 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi mercoledì 22 settembre 2021, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Ramon e Antonito saranno i portavoce dei rispettivi partiti e presenteranno i loro programmi al soci onorari del circolo. Marcos assume Soledad come domestica. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

