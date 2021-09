Regione Lazio, Consigliere ex M5S no vax lasciato fuori dall’Aula: “Senza green pass non si entra” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giornata movimentata quella di oggi alla Regione Lazio dove al Consigliere Regionale Davide Barillari, ex M5S e noto per le sue posizioni no vax, è stato tenuto fuori dall’Aula del Consiglio Regionale del Lazio. Il motivo? Non ha esibito il green pass. Un “divieto” che ha scatenato l’ira dell’ex grillino che su Facebook si è sfogato così: «Oggi mi è stato negato formalmente l’accesso all’Aula del Consiglio Regionale del Lazio – scrive il Consigliere – Non ho il greenpass. Fa niente se la legge nazionale appena approvata prevede che solo dal 15 ottobre 2021 tutti i dipendenti pubblici, compresi i rappresentanti eletti nelle istituzioni, dovranno esibirlo per entrare a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giornata movimentata quella di oggi alladove alRegionale Davide Barillari, ex M5S e noto per le sue posizioni no vax, è stato tenutodel Consiglio Regionale del. Il motivo? Non ha esibito il. Un “divieto” che ha scatenato l’ira dell’ex grillino che su Facebook si è sfogato così: «Oggi mi è stato negato formalmente l’accesso all’Aula del Consiglio Regionale del– scrive il– Non ho il. Fa niente se la legge nazionale appena approvata prevede che solo dal 15 ottobre 2021 tutti i dipendenti pubblici, compresi i rappresentanti eletti nelle istituzioni, dovranno esibirlo perre a ...

