Red Ronnie: “È un sopruso chiedere il Green Pass per entrare in un museo. Il regime ci impedisce di godere della cultura” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Polemica di Red Ronnie contro l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai luoghi della cultura. Il conduttore e critico musicale ha raccontato sui social quanto gli è successo nelle scorse ore al museo di Messina, spiegando che lui e l’amico Fabio Di Bella sono stati respinti all’ingresso perché lui si è rifiutato di mostrare il suo certificato verde pur essendone in possesso, con fare volutamente provocatorio. “Non ci hanno fatto entrare al museo di Messina – ha esordito Red Ronnie – Fabio voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. All’ingresso ci hanno chiesto di esibire il ‘Pass-Verde’, io ce l’avevo, perché ho fatto il tampone il giorno prima per prendere l’aereo, ma non intendevo mostrarlo perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Polemica di Redcontro l’obbligo di esibire ilper accedere ai luoghi. Il conduttore e critico musicale ha raccontato sui social quanto gli è successo nelle scorse ore aldi Messina, spiegando che lui e l’amico Fabio Di Bella sono stati respinti all’ingresso perché lui si è rifiutato di mostrare il suo certificato verde pur essendone in possesso, con fare volutamente provocatorio. “Non ci hanno fattoaldi Messina – ha esordito Red– Fabio voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. All’ingresso ci hanno chiesto di esibire il ‘-Verde’, io ce l’avevo, perché ho fatto il tampone il giorno prima per prendere l’aereo, ma non intendevo mostrarlo perché ...

