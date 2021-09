Parolo sul Napoli: "Mi incuriosisce, non mi sarei aspettato questa partenza" (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante il post partita del turno infrasettimanale di stasera, su 'Zona Gol' di DAZN, sono intervenuti gli ex calciatori Marco Parolo e Alessandro Matri. Hanno parlato del Napoli e della sfida che lo aspetta domani con la Sampdoria. Di seguito le loro dichiarazioni: Parolo: "Sono incuriosito da questo Napoli, sta dando delle risposte importanti, sta dando una consapevolezza della propria forza, un seguire l’allenatore, seguire un gruppo che sta credendo in qualcosa anche loro. Il Milan sta facendo un percorso da un paio di anni, me lo aspettavo, dal Napoli una partenza con questa autorità forse no. Sarebbe la seconda volta domani che il Napoli aspetta il risultato degli altri e poi lo fa, questa è personalità. È un segnale di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante il post partita del turno infrasettimanale di stasera, su 'Zona Gol' di DAZN, sono intervenuti gli ex calciatori Marcoe Alessandro Matri. Hanno parlato dele della sfida che lo aspetta domani con la Sampdoria. Di seguito le loro dichiarazioni:: "Sono incuriosito da questo, sta dando delle risposte importanti, sta dando una consapevolezza della propria forza, un seguire l’allenatore, seguire un gruppo che sta credendo in qualcosa anche loro. Il Milan sta facendo un percorso da un paio di anni, me lo aspettavo, dalunaconautorità forse no. Sarebbe la seconda volta domani che ilaspetta il risultato degli altri e poi lo fa,è personalità. È un segnale di ...

