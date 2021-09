Paolo Zanetti: “Tra noi e il Milan due categorie di differenza. Ma siamo stati alla pari per un’oretta” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Venezia esce con una sconfitta da San Siro con il Milan. A Sky ha parlato il tecnico dei Lagunari, Paolo Zanetti. Queste le sue parole: “Non ho molto da recriminare perché la mia squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. siamo stati quasi alla pari con il Milan per un’oretta. Quando si fanno delle partite difensive, si rischia di prendere gol: con i cambi di Pioli siamo andati in difficoltà. Questa sera li abbiamo messi in difficoltà e, rispetto ad altri match a senso unico, abbiamo provato a coprire il campo ma avremmo dovuto essere più lucidi in alcune circostanze: queste gare si vincono sfruttando le occasioni che l’avversario concede”. Sul Milan: “Volevamo fare tante cose ma tramutarle in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Venezia esce con una sconfitta da San Siro con il. A Sky ha parlato il tecnico dei Lagunari,. Queste le sue parole: “Non ho molto da recriminare perché la mia squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo.quasicon ilper. Quando si fanno delle partite difensive, si rischia di prendere gol: con i cambi di Pioliandati in difficoltà. Questa sera li abbiamo messi in difficoltà e, rispetto ad altri match a senso unico, abbiamo provato a coprire il campo ma avremmo dovuto essere più lucidi in alcune circostanze: queste gare si vincono sfruttando le occasioni che l’avversario concede”. Sul: “Volevamo fare tante cose ma tramutarle in ...

