Nintendo Switch: nuovo controller svelato in settimana? (Di mercoledì 22 settembre 2021) In rete stanno prendendo piede alcuni rumor, secondo i quali, in settimana potrebbe essere svelato ufficialmente un nuovo controller per Nintendo Switch A dare credito alle informazioni che si stanno affollando sul web, pare proprio che Nintendo sia in procinto di annunciare un nuovo controller diretto alla sua fortunatissima Switch. A lanciare i primi indizi ci ha pensato, qualche giorno fa, VGC, che aveva riportato all’attenzione un documento depositato dalla stessa compagnia di Kyoto, all’interno del quale si faceva, per l’appunto, riferimento ad un nuovo controller. Il tutto era stato prontamente reso pubblico, salvo poi essere rimosso poco tempo dopo. Che si tratti, comunque, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 settembre 2021) In rete stanno prendendo piede alcuni rumor, secondo i quali, inpotrebbe essereufficialmente unperA dare credito alle informazioni che si stanno affollando sul web, pare proprio chesia in procinto di annunciare undiretto alla sua fortunatissima. A lanciare i primi indizi ci ha pensato, qualche giorno fa, VGC, che aveva riportato all’attenzione un documento depositato dalla stessa compagnia di Kyoto, all’interno del quale si faceva, per l’appunto, riferimento ad un. Il tutto era stato prontamente reso pubblico, salvo poi essere rimosso poco tempo dopo. Che si tratti, comunque, ...

Advertising

NintendoItalia : È disponibile un nuovo aggiornamento per #NintendoSwitch, che introduce la possibilità di utilizzare dispositivi au… - Multiplayerit : Nintendo Switch: l'annuncio del nuovo controller potrebbe arrivare questa settimana - infoitscienza : Nintendo Switch: l'annuncio del nuovo controller potrebbe arrivare questa settimana - tuttoteKit : Nintendo Switch: nuovo controller svelato in settimana? #NintendoSwitch #Nitendo #tuttotek - Nintendari_it : Minecraft per Nintendo Switch si aggiorna, arriva la versione 1.17.30 -