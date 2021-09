Miss Universe Italy 2021, 80 finaliste in passerella a 'Io & te-la fiera delle nozze' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Labitalia) - Torna nella capitale il più importante concorso di bellezza del pianeta, per eleggere la rappresentante italiana che avrà il diritto di partecipare alla finale mondiale di Miss Universe 2020. Ventiquattro le finaliste in gara - scelte tra centinaia di candidate, tra i diciotto e i ventotto anni, provenienti da tutte le regioni italiane - che si sfidano sabato 26 settembre 2021 presso la fiera di Roma in occasione della tre giorni di 'Io & te – la fiera delle nozze', per ottenere l'ambito titolo di Miss Universe Italy 2021, il concorso internazionale di bellezza diretto dal patron Marco Ciriaci. "Una formula che si è dimostrata vincente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Labitalia) - Torna nella capitale il più importante concorso di bellezza del pianeta, per eleggere la rappresentante italiana che avrà il diritto di partecipare alla finale mondiale di2020. Ventiquattro lein gara - scelte tra centinaia di candidate, tra i diciotto e i ventotto anni, provenienti da tutte le regioni italiane - che si sfidano sabato 26 settembrepresso ladi Roma in occasione della tre giorni di 'Io; te – la', per ottenere l'ambito titolo di, il concorso internazionale di bellezza diretto dal patron Marco Ciriaci. "Una formula che si è dimostrata vincente ...

