Massimo Giletti: Scontro in Tv! Ecco Cosa è Accaduto! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Scontro in Tv tra Massimo Giletti e l’avvocatessa Olga Milanese, sostenitrice del Comitato no Green pass. Tutto è avvenuto sugli schermi di La7, dove i due erano ospiti nel programma L’aria che tira. Ma vediamo nel dettaglio Cosa si sono detti! Massimo Giletti ospite a L’aria che tira su La7 In una delle ultime puntate di L’aria che tira, il talk in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, si è parlato del tema green pass. In questi ultimi tempi non si parla d’altro e, come sempre, vi è chi è contrario e chi invece è favorevole all’adozione di tale misura per arginare l’epidemia. Proprio per approfondire questo tema, la Merlino ha ospitato il giornalista e conduttore Massimo Giletti. Ovviamente si è parlato di vaccini e di come questi siano l’unica ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 22 settembre 2021)in Tv trae l’avvocatessa Olga Milanese, sostenitrice del Comitato no Green pass. Tutto è avvenuto sugli schermi di La7, dove i due erano ospiti nel programma L’aria che tira. Ma vediamo nel dettagliosi sono detti!ospite a L’aria che tira su La7 In una delle ultime puntate di L’aria che tira, il talk in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, si è parlato del tema green pass. In questi ultimi tempi non si parla d’altro e, come sempre, vi è chi è contrario e chi invece è favorevole all’adozione di tale misura per arginare l’epidemia. Proprio per approfondire questo tema, la Merlino ha ospitato il giornalista e conduttore. Ovviamente si è parlato di vaccini e di come questi siano l’unica ...

Advertising

Monia88757714 : RT @Libero_official: L'aria che tira, 'strumento da tiranni'. L'avvocato no-Green pass delira, Giletti la sbertuccia: 'Ah sì?' https://t.c… - MBerberi : RT @La7tv: 'C'è un concetto di libertà non chiaro, per rendere libero questo Paese sono morte migliaia di persone. Se tu esci, quella tua l… - MBerberi : RT @La7tv: Il confronto tra Massimo #Giletti e Olga #Milanese (Comitato referendum no green pass): 'Risponda a una domanda, lei che cosa fa… - Elena59952639 : Quando si riesce a guardare oltre.. @GilettiMassimo - Profilo3Marco : RT @Libero_official: L'aria che tira, 'strumento da tiranni'. L'avvocato no-Green pass delira, Giletti la sbertuccia: 'Ah sì?' https://t.c… -