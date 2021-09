Manuel Bortuzzo: la confessione intima del nuotatore al GF VIP (Di mercoledì 22 settembre 2021) Manuel Bortuzzo ha svelato ai coinquilini alcuni dettagli molto personali. Ha regalato un sorriso a tutti e si è dimostrato autoironico Manuel Bortuzzo (Getty Images)In molti avevano visto una buona mossa far entrare Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip 6. L’intenzione era di mostrare a tutti come vive una persona che è costretta in una condizione di grande disagio, sulla sedia a rotelle: il fine era quindi portare all’attenzione di tutti un tema molto importante quanto delicato. Al momento la scelta sembra essere stata giusta perché Manuel piace molto, sia ai telespettatori che ai coinquilini nella casa. Sia chiaro, i motivi di questa simpatia nei suoi confronti non sono il pietismo e nel giovane non c’è autocommiserazione o ricerca di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha svelato ai coinquilini alcuni dettagli molto personali. Ha regalato un sorriso a tutti e si è dimostrato autoironico(Getty Images)In molti avevano visto una buona mossa far entrarenella casa del Grande Fratello Vip 6. L’intenzione era di mostrare a tutti come vive una persona che è costretta in una condizione di grande disagio, sulla sedia a rotelle: il fine era quindi portare all’attenzione di tutti un tema molto importante quanto delicato. Al momento la scelta sembra essere stata giusta perchépiace molto, sia ai telespettatori che ai coinquilini nella casa. Sia chiaro, i motivi di questa simpatia nei suoi confronti non sono il pietismo e nel giovane non c’è autocommiserazione o ricerca di ...

