Luce dei tuoi occhi, quante puntate sono? (Di mercoledì 22 settembre 2021) La fiction Mediaset riparte con due volti notissimi del pubblico generalista, che si ritrovano insieme su Canale 5: Luce dei tuoi occhi, in onda dal 22 settembre 2021, li vede infatti nei panni dei protagonisti per una storia tra sentimento e mistero, ambientata a Vicenza. Ma da quante puntate è composto Luce dei tuoi occhi? In tutto, gli episodi della serie tv sono dodici, in onda due per volta per sei prime serate ed altrettante settimane. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 27 ottobre. Luce dei tuoi occhi, la trama Oggi Emma Conti (Anna Valle) vive a New York ed è un étoile di fama internazionale. Era solo una ragazza quando ha deciso di ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) La fiction Mediaset riparte con due volti notissimi del pubblico generalista, che si ritrovano insieme su Canale 5:dei, in onda dal 22 settembre 2021, li vede infatti nei panni dei protagonisti per una storia tra sentimento e mistero, ambientata a Vicenza. Ma daè compostodei? In tutto, gli episodi della serie tvdodici, in onda due per volta per sei prime serate ed altrettante settimane. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 27 ottobre.dei, la trama Oggi Emma Conti (Anna Valle) vive a New York ed è un étoile di fama internazionale. Era solo una ragazza quando ha deciso di ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Caro bollette. Cingolani anticipa aumenti del 40%: colpa di gas e C02. A luglio Draghi rimediò coi… - MiloGennaro : L'opera “Tutela della salute nel condominio” pone l'attenzione sulla tutela delle persone che vivono in condominio… - solospettacolo : Anna Valle, danza e maternità in Luce dei tuoi occhi - alisftkookie : la luce dei miei occhi - AdolfoCieri : @HoaraBorselli Infatti, quando individui il nemico (sburioni), basta fare il contrario di quello che va predicando… -