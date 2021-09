LIVE Musetti-Djere 4-6, ATP Nur-Sultan in DIRETTA: il serbo conquista il primo set (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 primo SET PER Djere! Dopo 52 minuti il serbo si porta a casa la prima frazione. Decisivo il break in apertura di match. 40-0 Djere sfonda con il dritto e si conquista tre set point. 30-0 Perfetta chiusura a rete del serbo. 4-5 Musetti vince il game, ma Djere ora serve per il primo set. 40-30 Musetti perde il controllo del dritto. 40-15 Altra prima vincente del toscano. 30-0 Servizio vincente di Musetti. 3-5 Il serbo conserva il break di vantaggio. 40-30 Servizio vincente del serbo. 30-30 Ace di Djere. 0-30 Risposta vincente di Musetti. 3-4 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6SET PER! Dopo 52 minuti ilsi porta a casa la prima frazione. Decisivo il break in apertura di match. 40-0sfonda con il dritto e sitre set point. 30-0 Perfetta chiusura a rete del. 4-5vince il game, maora serve per ilset. 40-30perde il controllo del dritto. 40-15 Altra prima vincente del toscano. 30-0 Servizio vincente di. 3-5 Ilconserva il break di vantaggio. 40-30 Servizio vincente del. 30-30 Ace di. 0-30 Risposta vincente di. 3-4 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Musetti-Djere 0-1 ATP Nur-Sultan in DIRETTA: break in apertura del serbo - #Musetti-Djere #Nur-Sultan… - federtennis : In campo oggi: ???? Nur-Sultan (LIVE su @SuperTennisTv e SuperTenniX) ? 9:30 #Musetti ?? Djere ???? Metz ? 18:00… - NedjaNav_55 : Polmans vs Musetti en vivo HD Polmans vs Musetti live in HD - federtennis : ???? Azzurri in campo oggi: ???? Nur-Sultan (Live in TV e su #SuperTenniX) ? 9:30 Polmans ?? Musetti ???? Metz ? 12:30 K… - lorenzofares : Domani su @SuperTennisTv partono i live dai tornei #ATP di Metz ???? e Nur Sultan ???? Gli italiani al 1T: Metz Mager… -