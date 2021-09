Lecco, investì e uccise Chiara Papini: ora è in carcere (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lecco, 22 settembre 2021 - Era il 20 maggio del 2020 quando investì e uccise Chiara Papini , studentessa di 19 anni, mentre guidava in stato d'ebbrezza : oggi il 23enne Samuele Mellace è in carcere , ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021), 22 settembre 2021 - Era il 20 maggio del 2020 quando, studentessa di 19 anni, mentre guidava in stato d'ebbrezza : oggi il 23enne Samuele Mellace è in, ...

