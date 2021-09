Jane Alexander è tornata con l’ex marito e non beve più | “Avevo preso una sbandata”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ un’altrala donna che scopriamo a Oggi è un altro giorno mentre racconta dele dei problemi con l’alcol che ha superato. Il suo racconto inizia parlando del papà che è l’uomo che in assoluto l’ha capita più di tutti gli uomini e per lei forse è un problema, il confronto è un problema. C’è un uomo che è però tornato nella vita died è il suo ex. Non si sono innamorati di nuovo, l’attrice spiega che l’amore sembrava fosse finito ma non era così; ammette che lei avevauna. Non è l’unica confessione fatta con coraggio,va oltre e racconta dei problemi a causa dell’alcol, li ha superati da 2 anni e 5 mesi ma è stata dura....