Infortunio per Zaccagni: il report della Lazio (Di mercoledì 22 settembre 2021) In casa Lazio si ferma Mattia Zaccagni. Attraverso una nota, la società biancoceleste, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche del giocatore: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) In casasi ferma Mattia. Attraverso una nota, la società biancoceleste, ha fatto il puntosituazione sulle condizioni fisiche del giocatore: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattiadurante l’incontro di calcio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoascoscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

WeAreTennisITA : ??? 23-25 settembre 2022, Londra. Forse è questa la data del ritiro di Roger Federer, che salterà la #LaverCup 2021… - AntoVitiello : Altro infortunio per il #Milan Si ferma #Kjaer Brutta notizia #JuveMilan - DiMarzio : #Milan, problema fisico per #Calabria: non ci sarà contro la #Juve. Le ultime sulla probabile formazione di #Pioli - Frances283729 : Realizzato adesso che per l' infortunio di Zaccagni a meno di telebanate sarriste verrà rimesso in squadra Luka rom… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE - Infortunio per #Zaccagni: ecco l’esito degli esami, il comunicato ? -