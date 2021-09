In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre | Profitti nascosti “Ecco come abbiamo strapagato Pfizer + 1

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Colpo grosso Big Pharma: intascati 31 mld in più È ildel 2020 quando Sandra Gallina, capo negoziatore per i vaccini contro il Covid della Commissione Ue, promette ai membri dell’Europarlamento che le dosi sarebbero costate tra i 5 e i 15 euro. Oltre, disse, non sarebbe stato “conveniente”. Non sapeva che quel limite sarebbe crollato sotto le pressioni dei produttori dei vaccini. di Maxence Peigné La voce del padrone di Marco Travaglio Da quando han cominciato a votare contro le élite politiche, finanziarie ed editoriali, gli elettori godono di pessima fama. Sono populisti, giustizialisti, poco riformisti, scarsamente moderati, insufficientemente europeisti, non abbastanza atlantisti e affetti da una preoccupante cultura anti-impresa. I padroni del vapore e i loro pennivendoli li avevano avvertiti: votatevi diciamo noi, cioè ...