I Talebani chiedono di parlare all' Assemblea Onu

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ihanno chiesto diall’generale dell’Onu in corso a New York, secondo quanto riferisce la Reuters sul suo sito. In una lettera al segretario generale Antonio Guterres, il ministro degli Esteri dei, Amir Khan Muttaqi, ha chiesto di prendere la parola nel consesso internazionale. Ihanno anche nominato il loro portavoce di stanza in Qatar, Suhail Shaheen, quale nuovo rappresentante dell’Afghanistan presso le Nazioni Unite, aprendo un contenzioso con l’ambasciatore Ghulam Isaczai, nominato dal deposto governo. La Cina è per il dialogo e il confronto con tutti gli altri Paesi al fine di perseguire la pace e lo sviluppo globale nello spirito del multilateralismo: lo ha detto Xi Jinping intervenendo all’. “Le differenze tra i Paesi - ha ...

nominano nuovo portavoce all'Onu approfondimento Afghanistan, stretta a Kabul: le donne non tornano al lavoro I, inoltre, hanno nominato il loro portavoce di stanza in Qatar, Suhail Shaheen, quale nuovo rappresentante dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite, aprendo un contenzioso con l'ambasciatore Ghulam Isaczai, nominato dal deposto governo.