I social sono i nostri diari segreti, e questi sono i motivi per cui dovresti 'rileggerli' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tranquilli, l'imbarazzo passa Riprendere in mano i vecchi diari fa bene, e non solo: i social sono un ottimo strumento per rileggerci fra paure e amori passati, da Instagram a Twitter Leggi su it.mashable (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tranquilli, l'imbarazzo passa Riprendere in mano i vecchifa bene, e non solo: iun ottimo strumento per rileggerci fra paure e amori passati, da Instagram a Twitter

Radio1Rai : Quelli che al check-in sono per il no green pass. L'hostess di terra @ambragaravaglia a #Forrest: «Sono aggressivi… - marcotravaglio : L'IMPORTANTE È MENTIRE La battaglia contro le fake news è diventata una comica, per due motivi. 1) Tv e giornali so… - RaiRadio2 : "- Don Pablo, vi devo parlare, è importante... mi sono innamorato! - Ah meno male, non è grave, c'è rimedio. - No n…

Ultime Notizie dalla rete : social sono morto l'attore Willie Garson, indimenticabile Stanford in "Sex and the City" Lo ha annunciato il figlio sui social. 'Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così ...

Il caso di Novellara. Arrestato a Parigi lo zio di Saman, la ragazza scomparsa Avrebbe contribuito a individuarlo l'utilizzo di profili social, con utenze non a lui riconducibili. Il secondo è ricercato e latitanti sono anche i genitori di Saman, partiti per il Pakistan il ...

Italia ultima in Ue per l'uso dei social, manca Internet Agenzia ANSA Latina, incendio tra le case: il fuoco minaccia tre quartieri Diretta Tutto è cominciato poco dopo le dodici nei campi tra la Lottizzazione Cucchiarelli e il quartiere Isonzo a Latina. L'incendio divampato nei pressi di via Regione Veneto e alimentato ...

GF Vip, il programma è in lutto: “Abbiamo perso un amico” In queste ore il GF Vip sta vivendo un lutto. Gli autori del reality hanno salutato per l'ultima volta un membro della produzione del programma ...

