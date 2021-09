HP lancia i suoi nuovi gioielli, dai portatili della linea Spectre ai 360° e tablet: ecco tutte le novità (Di mercoledì 22 settembre 2021) HP va all-in. L’ex colosso dei computer portatili, esattamente dieci anni fa numero uno per distacco e primo produttore mondiale di portatili per unità vendute, lancia una nuova gamma di prodotti, dalla linea Spectre ai 360°, passando per i tablet. Proprio in concomitanza con l’arrivo di Windows 11 di Microsoft, previsto per il 5 ottobre. HP, nel 2011 il primo produttore per distacco nella vendita di portatili (Adobe Stock)HP Spectre x360 16 è l’ultima aggiunta alla linea HP Spectre x360 di laptop 2-in-1, snelli e orientati al business. Coincidenza vuole che dovrebbe uscire proprio a ottobre 2021, giusto in tempo per essere spedito, pronto, con il nuovo sistema operativo di Microsoft. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) HP va all-in. L’ex colosso dei computer, esattamente dieci anni fa numero uno per distacco e primo produttore mondiale diper unità vendute,una nuova gamma di prodotti, dallaai, passando per i. Proprio in concomitanza con l’arrivo di Windows 11 di Microsoft, previsto per il 5 ottobre. HP, nel 2011 il primo produttore per distacco nella vendita di(Adobe Stock)HPx360 16 è l’ultima aggiunta allaHPx360 di laptop 2-in-1, snelli e orientati al business. Coincidenza vuole che dovrebbe uscire proprio a ottobre 2021, giusto in tempo per essere spedito, pronto, con il nuovo sistema operativo di Microsoft. ...

