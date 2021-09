Grande Fratello Vip | ecco i segreti della casa più spiata d’Italia

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Cosa è concesso ai concorrenti del GF Vip? Quanto budget hanno a disposizione? Di chi sono gli abiti che indossano e che fine fanno i lorossimi smartphone?tutte le risposte Vi siete mai chiesti quali siano le regole effettive del reality show più longevotelevisione italiana? In molti si domandano quanto sia il budget a disposizione per i concorrenti, a chi vanno in custodia i loro preziosi smartphone e quali richieste può effettivamente avanzare ciascuno di loro. BUDGET SETTIMANALE Il budget previsto per ciascun concorrente è pari a quello di un lavoratore medio che non si conferenza molti sfizi. Il totale, infatti, ammonta a 20€ settimanali per il singolo concorrente (spesa ed eventuali sigarette per i fumatori). A fare la spesa è la stessa redazione previa lista fornita dai concorrenti. SMARTPHONE È ...