Game of Libia | la crisi infinita non sarà risolta dalle elezioni di dicembre

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex Quarta Sponda è tornata nel caos. Il governo di unità nazionale guidato da Abdul Dbeibah, è stato sfiduciato dal parlamento. Su 113 deputati presenti, 89 hanno votato contro l’esecutivo che deve traghettare il paese alledel 24. Ma il governo non cadrà, almeno per il momento. Ne è convinto, interpellato da Huffington Post, Arturo Varvelli, direttore dello European Council on Foreign Relations a Roma, un think-tank specializzato in affari internazionali: “Il Consiglio supremo dello Stato, uno dei molteplici organi della giungla istituzionale libica, ha già dichiarato non valida la mozione di sfiducia. La transizione politica inricordaof Thrones. Tutti contro tutti, sempre pronti a delegittimarsi a vicenda, incapaci di mollare l’osso del proprio potere in favore di un bene comune”. La ...

