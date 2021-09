È morto l’attore Willie Garson, indimenticabile Stanford in “Sex and the City” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Aveva 57 anni. Lo ha annunciato il figlio sui social. Ha conquistato il cuore dei fan della popolare serie HBO, interpretando l'amico più stretto di Carrie Bradshaw Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Aveva 57 anni. Lo ha annunciato il figlio sui social. Ha conquistato il cuore dei fan della popolare serie HBO, interpretando l'amico più stretto di Carrie Bradshaw

