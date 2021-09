(Di mercoledì 22 settembre 2021) Alle 20:30 andrà in scena, gara valida per la quinta giornata di Serie B. Di seguito ledell’incontro.: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, Fagioli; Baez, Di Carmine, Vido.: Chichizola; Curado, Angella, Zanandrea; Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; Matos, De Luca. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Cremonese-Perugia, le formazioni ufficiali: conferma per Fagioli, c'è De Luca con Matos: Ecco le formazioni ufficia… - fantapiu3 : #SerieB: le formazioni ufficiali del posticipo #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - sportface2016 : #SerieB | Le formazioni ufficiali di #CremonesePerugia - zazoomblog : LIVE Serie B Cremonese-Perugia: segui la diretta del match valido per la 5a giornata - #Serie #Cremonese-Perugia:… - TifoGrifo : Cremonese Perugia le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Perugia

LE FORMAZIONI UFFICIALI: Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Valeri, Bartolomei, Castagnetti, Fagioli, Di Carmine, Vido, Baez. All: Pecchia: Chichizola, Ferrarini, Angella, Zanandrea, Segre, ...DIRETTA: L'ARBITRO La diretta diè stata affidata al signor Matteo Marchetti: con lui in campo avremo Di Gioia e Schirru come assistenti, il quarto uomo Fontani e poi una ...PREPARTITA. Cremonese - Perugia è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2021/2022. La partita è in programma il giorno 22 settembre alle ore 20:30 allo sta ...SerieBnews.com seguirà la cronaca LIVE di Cremonese-Perugia, match delle 20.30 valido per la quinta giornata del campionato di Serie B ...