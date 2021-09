Cagliari, Marin leader del centrocampo: tra i migliori in una classifica di Serie A (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin è tra i migliori in Serie A per quanto riguarda gli assist serviti Questa sera il Cagliari ospiterà e affronterà l’Empoli all’Unipol Domus in occasione della quinta giornata di campionato e inizia a sorridere guardando i primi dati delle statistiche generali della stagione. La classifica degli assist-men pubblicata sul sito della Lega Serie A sorride finalmente ai rossoblù. Al primo posto il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella con 4 assist vincenti. Il secondo posto è condiviso da Luis Alberto della Lazio e da Razvan Marin del Cagliari a quota tre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il centrocampista delRazvanè tra iinA per quanto riguarda gli assist serviti Questa sera ilospiterà e affronterà l’Empoli all’Unipol Domus in occasione della quinta giornata di campionato e inizia a sorridere guardando i primi dati delle statistiche generali della stagione. Ladegli assist-men pubblicata sul sito della LegaA sorride finalmente ai rossoblù. Al primo posto il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella con 4 assist vincenti. Il secondo posto è condiviso da Luis Alberto della Lazio e da Razvandela quota tre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Rifinitore, equilibratore e centrocampista di riferimento dei rossoblù di #Mazzarri ?? Il punto sul mo… - Cagliari_1920 : Marin, gioia grande in famiglia: in arrivo una bambina – FOTO #cagliaricalcio - Calcio_Casteddu : ?? Una splendida notizia ?? La felicità di #Marin e #Crina ?? Quanti likes per il centrocampista del #Cagliari e la su… - CagliariNews24 : #Cagliari, fiocco rosa in arrivo in casa #Marin ?? - DocThomas : @The_Cicciio @accardo_alessio @lazio_e ma cosa deve fare Leiva? stendere Joao Pedro 20 metri prima che la scarichi… -