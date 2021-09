BeOpen sbarca a Catania | all’ingresso vaccini e tamponi ai partecipanti

(Di mercoledì 22 settembre 2021), l’evento italiano più importante per il settore del serramento, organizzato da LEGNOLEGNO – Consorzio Nazionale dei Serramentisti in collaborazione con Edil Sider Spa, main sponsor torna in Sicilia e con l’occasione festeggia i 70 anni di attività. Gli organizzatori intendono anche dimostrare attenzione fattiva nei confronti della crisi pandemica in atto. Durante l’evento, previsto

in Sicilia; la tappa dal vivo è prevista per sabato 25 settembre a Catania, presso il Catania International Airport Hotel. L'evento è rivolto a serramentisti in legno, alluminio, pvc e ...