A Forcella rimossa scritta inneggiante a Luigi Caiafa

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su disposizione della Prefettura di Napoli è stata cancellata la, il 17enne ucciso da un poliziotto durante una rapina, trovata nel rione di, nella stessa zona dove era già stato rimosso un murales abusivo, anche questo dedicato al giovane deceduto in un conflitto a fuoco con le Forze dell’ordine. La rimozione – spiega una nota – si inquadra nel programma di interventi avviato a seguito di una operazione concordata in un apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell’area metropolitana del 4 marzo scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

