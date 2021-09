Torna dopo due anni Mercatanti in Fiera sul Sentierone (Di martedì 21 settembre 2021) Appuntamento dal 14 al 17 ottobre: 70 espositori da tutta Europa. Varchi con steward, area food con green pass. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 settembre 2021) Appuntamento dal 14 al 17 ottobre: 70 espositori da tutta Europa. Varchi con steward, area food con green pass.

Ultime Notizie dalla rete : Torna dopo Inzaghi vuole evitare la trappola Italiano Dopo 4 partite, la Viola ha un solo punto in meno dell'Inter e ampie prospettive di crescita. Ha un ... difesa titolare, Dumfries confermato a destra, Perisic che torna a sinistra (per Dimarco) e ...

'L'Italia che mi piace', dopo due anni torna Raspelli in tv con il patrocinio del Banco BPM Insomma, dopo due anni e mezzo da quando, senza spiegazioni (meglio: 'Per esigenze di produzione' ... il' cronista della gastronomia' torna sul piccolo schermo. 'Con tanta emozione e tanti ricordi: non ...

Torna dopo un anno e mezzo Capitan Acciaio Eco dalle Città Torna dopo due anni Mercatanti in Fiera sul Sentierone Dopo due anni di assenza e un’edizione annullata torna Mercatanti in Fiera sul Sentierone. La manifestazione (l’ultima risale al 2019, nel 2020 era saltata per la pandemia), si svolgerà da giovedì 14 ...

Pesca in apnea, De Mola campione del mondo Non solo Gimbo Tamberi: Ancona sale sul gradino più alto del podio anche in Sardegna. E il titolo torna a casa dopo 17 anni ...

