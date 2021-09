Terna nello Stoxx Global ESG Leaders per l’undicesimo anno consecutivo

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) –– società quotata sull’MTA che gestisce la rete elettrica nazionale – è stata confermata pernell’indice di sostenibilitàESG, classifica delle società con le migliori performance ambientali, sociali e di governance (ESG). L’indice include quest’410 società a livello mondiale, di cui 18 italiane, e ha valutato complessivamente circa 1.800 aziende. L’indice si caratterizza per la trasparenza nei criteri di selezione, basati su un rating model fornito da Sustainalytics che valuta le società rispetto a un set di indicatori in ambito Environmental, Social e Governance. In particolare, una società deve distinguersi in almeno uno dei tre ambiti ESG ed essere quindi inclusa nel ...

sebilardi : @simosplendente Nello sport chi vince ha ragione. Ma giusto così, proprio no. Il pareggio era il risultato corretto… -

Grazie ai risultati ottenuti in tutti gli ambiti di analisi, Terna è stata confermata nel principale Stoxx Global ESG Leaders Index. (Teleborsa) - Terna - società quotata sull'MTA che gestisce la rete elettrica nazionale - è stata confermata per l'undicesimo anno consecutivo nell'indice di sostenibilità Stoxx Global ... Le tre società si sono distinte per l'attenzione a tematiche ambientali, ottenendo il riconoscimento per il loro costante impegno verso il Global Compact delle Nazioni Unite ed i Dieci Principi per un ...