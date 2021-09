Star in the Star, Mediaset pronta a querelare la società di produzione Banijay per truffa: l’ultimatum di Pier Silvio Berlusconi (Di martedì 21 settembre 2021) Venerdì mattina alle 10 l’Auditel aveva fornito la sua sentenza: solo 1.947.000 telespettatori e l’11% di share. Un risultato impietoso per il debutto su Canale 5 di “Star in the Star”, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con in giuria Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola. Un titolo accompagnato dalle polemiche nelle settimane precedenti per la somiglianza del format a due titoli Rai di successo: “Tale e Quale Show” e “Il Cantante Mascherato“. Arriva ora l’ennesimo colpo di scena: Mediaset minaccia querele contro la società di produzione Banijay guidata dai fratelli Bassetti. La notizia è stata anticipata dal sito Dagospia che fa sapere che i due dirigenti avrebbero ricevuto una durissima lettera di diffida sabato scorso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Venerdì mattina alle 10 l’Auditel aveva fornito la sua sentenza: solo 1.947.000 telespettatori e l’11% di share. Un risultato impietoso per il debutto su Canale 5 di “in the”, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con in giuria Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola. Un titolo accompagnato dalle polemiche nelle settimane precedenti per la somiglianza del format a due titoli Rai di successo: “Tale e Quale Show” e “Il Cantante Mascherato“. Arriva ora l’ennesimo colpo di scena:minaccia querele contro ladiguidata dai fratelli Bassetti. La notizia è stata anticipata dal sito Dagospia che fa sapere che i due dirigenti avrebbero ricevuto una durissima lettera di diffida sabato scorso, ...

