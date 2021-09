Soluzioni hi-tech e radar contro il rischio voragini in città (Di martedì 21 settembre 2021) Prevenire il pericolo di voragini, frane e smottamenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e del territorio. È l’obiettivo del progetto Multi-sensor Services, condotto da ENEA in collaborazione con INGV e un gruppo di aziende. radar e sensori innovativi vengono utilizzati per analizzare il sottosuolo di strade e parchi pubblici, per scoprire eventuali cavità fino a 3-4 metri di profondità. Tra le altre tecnologie utilizzate, anche il georadar multifrequenza. sat/mrv/red su Il Corriere della città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021) Prevenire il pericolo di, frane e smottamenti che mettono ala sicurezza dei cittadini e del territorio. È l’obiettivo del progetto Multi-sensor Services, condotto da ENEA in collaborazione con INGV e un gruppo di aziende.e sensori innovativi vengono utilizzati per analizzare il sottosuolo di strade e parchi pubblici, per scoprire eventuali cavità fino a 3-4 metri di profondità. Tra le altre tecnologie utilizzate, anche il geomultifrequenza. sat/mrv/red su Il Corriere della

Advertising

CorriereCitta : Soluzioni hi-tech e radar contro il rischio voragini in città - LaNotifica : Soluzioni hi-tech e radar contro il rischio voragini in città - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Soluzioni hi-tech e radar contro il rischio voragini in città - - monitortv : @omctech ha annunciato un accordo con Video Signal come distributore a valore aggiunto in Italia. La nuova partners… - TechDataASItaly : Il futuro dell'IT, per #DellTechnologies, sarà più aperto, agile e basato sul cloud. Ne abbiamo parlato sul blog di… -