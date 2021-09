Siviglia vs Valencia: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 21 settembre 2021) Il Siviglia accoglierà mercoledì 22 settembre il Valencia allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan, in uno scontro tra le squadre nelle prime sei posizioni della classifica della Liga. I padroni di casa si trovano al sesto posto con otto punti nelle prime quattro partite, mentre i loro ospiti occupano il terzo posto e hanno ricevuto la loro prima sconfitta della stagione l’ultima volta. Il calcio di inizio di Siviglia vs Valencia è previsto alle 19:30. Prepartita Siviglia vs Valencia: a che punto sono le due squadre? Siviglia Dopo una prestazione impressionante la scorsa stagione, finendo al quarto posto, a due punti dal Barcellona, ??dopo essere rimasto in corsa per il titolo per la maggior parte della stagione, il Siviglia ha dato il via alla nuova ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Ilaccoglierà mercoledì 22 settembre ilallo stadio Ramon Sanchez Pizjuan, in uno scontro tra le squadre nelle prime sei posizioni della classifica della Liga. I padroni di casa si trovano al sesto posto con otto punti nelle prime quattro partite, mentre i loro ospiti occupano il terzo posto e hanno ricevuto la loro prima sconfitta della stagione l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:30. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo una prestazione impressionante la scorsa stagione, finendo al quarto posto, a due punti dal Barcellona, ??dopo essere rimasto in corsa per il titolo per la maggior parte della stagione, ilha dato il via alla nuova ...

