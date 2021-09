Scaroni: «Mi auguro che entro il 2022 si cominci a lavorare per il nuovo stadio» (Di martedì 21 settembre 2021) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha fatto il punto sulla costruzione del nuovo stadio: partenza nel 2022? Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto alla conferenza stampa Milan per tutti nell’ambito del Manifesto programmatico “RespAct” – dedicato all’Equità sociale. Ecco tutte le dichiarazioni del numero uno rossonero riportate da calciomercato.it: «Vogliamo che tutti i tifosi ci seguano sempre. Abbiamo sviluppato dei programmi precisi per far seguire le conferenze, ma anche le partite, per gli ipovedenti, per i ciechi e per i sordi. La realtà stadio deve poter essere vissuta da tutti». SUL nuovo stadio: «Nel nuovo stadio di San Siro, vogliamo avere spazi appositi per i disabili, cosa che nell’attuale ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Il presidente del Milan, Paolo, ha fatto il punto sulla costruzione del: partenza nel? Paolo, presidente del Milan, è intervenuto alla conferenza stampa Milan per tutti nell’ambito del Manifesto programmatico “RespAct” – dedicato all’Equità sociale. Ecco tutte le dichiarazioni del numero uno rossonero riportate da calciomercato.it: «Vogliamo che tutti i tifosi ci seguano sempre. Abbiamo sviluppato dei programmi precisi per far seguire le conferenze, ma anche le partite, per gli ipovedenti, per i ciechi e per i sordi. La realtàdeve poter essere vissuta da tutti». SUL: «Neldi San Siro, vogliamo avere spazi appositi per i disabili, cosa che nell’attuale ...

