Sampdoria, Ferrero: «Abbracciamo l’iniziativa per l’Afghanistan» (Di martedì 21 settembre 2021) Iniziativa per i rifugiati afghani per la Sampdoria: il presidente Massimo Ferrero ha parlato del progetto a cui partecipa il club La Sampdoria scenderà in campo con UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per l’Afghanistan. Il club blucerchiato ha ufficializzato di aver accettato la sfida di solidarietà Challenge4UNHCR lanciata dalla Roma. Le parole al sito ufficiale del presidente Massimo Ferrero. «Fin dalle sue origini la Sampdoria è stata sinonimo di unione, di uomini e di colori. Tutte le iniziative di responsabilità sociale che ho promosso in questi anni di presidenza sono andate in questa direzione. Recentemente, proprio con UNHCR, abbiamo donato ai rifugiati di Kakuma, in Kenya, affetto e materiale tecnico per ribadire un concetto a me caro: lo sport è strumento di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Iniziativa per i rifugiati afghani per la: il presidente Massimoha parlato del progetto a cui partecipa il club Lascenderà in campo con UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per. Il club blucerchiato ha ufficializzato di aver accettato la sfida di solidarietà Challenge4UNHCR lanciata dalla Roma. Le parole al sito ufficiale del presidente Massimo. «Fin dalle sue origini laè stata sinonimo di unione, di uomini e di colori. Tutte le iniziative di responsabilità sociale che ho promosso in questi anni di presidenza sono andate in questa direzione. Recentemente, proprio con UNHCR, abbiamo donato ai rifugiati di Kakuma, in Kenya, affetto e materiale tecnico per ribadire un concetto a me caro: lo sport è strumento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero Osti - Sampdoria, dal biennale di giugno al probabile addio: cosa è cambiato con Ferrero Commenta per primo E' abbastanza curioso il cambio di rotta operato dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero nei confronti del direttore sportivo Carlo Osti soltanto in pochi mesi. A giugno infatti il Viperetta ha fatto firmare al dirigente un prolungamento di contratto biennale, ...

La Sampdoria può tentare di fare lo sgambetto al Napoli capolista ...societario sono sempre più freddi i rapporti tra il presidente Ferrero e il direttore sportivo Osti , ormai prossimi al divorzio. Al posto del dirigente bergamasco - da nove anni alla Sampdoria - ...

La Sampdoria scende in campo con Unhcr per l’Afghanistan Il club blucerchiato ha accettato la sfida di solidarietà lanciata dall'AS Roma e giovedì 23 settembre, in occasione della partita con il Napoli, indosserà una maglia speciale con il logo dell’Unhcr ...

Commenta per primo E' abbastanza curioso il cambio di rotta operato dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero nei confronti del direttore sportivo Carlo Osti soltanto in pochi mesi. A giugno infatti il Viperetta ha fatto firmare al dirigente un prolungamento di contratto biennale, ...societario sono sempre più freddi i rapporti tra il presidente Ferrero e il direttore sportivo Osti , ormai prossimi al divorzio. Al posto del dirigente bergamasco - da nove anni alla Sampdoria - ...