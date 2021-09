Reynolds | A Roma sto bene Devo migliorare | poi punto a giocare

Advertising

- Bryanha rilasciato un'intervista in streaming ai microfoni di CBS SPORTS , parlando dell'arrivo di Mourinho , delle differenze tra il campionato americano e quello italiano e di Rick ...Bryanè intervenuto a CBS Sports. Queste le sue parole. Come stai e com'è la vita a? " Sto bene.è la capitale di Italia, andare in centro e muoversi all'inizio può essere difficile, ...Il terzino: "Anche quando non gioco cerco di guardare Rick. Karsdorp gioca una serie di partite, io sono bravo ad attaccare ma devo migliorare davvero a livello difensivo" ...L’uruguaiano in forte dubbio per il turno infrasettimanale contro l’Udinese: il tecnico portoghese può confermare Calafiori terzino sinistro o spostare Ibañez sulla fascia ...