Quando iniziano gli sport invernali? Le date di inizio di sci alpino, biathlon, sci nordico e tutte le discipline (Di martedì 21 settembre 2021) Con l'arrivo dell'autunno è ormai tempo di pensare alla stagione degli sport invernali 2021-2022: iniziano i circuiti delle Coppe del Mondo (o in alternativa altri circuiti o manifestazioni, ove segnalato). L'apice della stagione ovviamente con le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. LE date DI inizio DEGLI sport invernali biathlon: 25-28 novembre Oestersund (Svezia) Freestyle & Freeski Freeski: 22 ottobre Chur (Svizzera) Moguls & Aerials: 3-4 dicembre Ruka (Finlandia) Skicross: 25-27 novembre Secret Garden (Cina) Ghiaccio Curling: 5-15 ottobre – Preolimpico – Erzurum (Turchia) Pattinaggio Artistico: 22-24 ottobre – Grand Prix – Las Vegas (USA) Short Track: 21-24 ottobre Pechino (Cina) Speed Skating: 12-14 novembre Tomaszów ...

