Pagelle Atalanta-Sassuolo 2-1 | voti e tabellino | Serie A 2021 2022

Le Pagelle e il tabellino di Atalanta-Sassuolo, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, in cui i padroni di casa guidati dal tecnico Gian Piero Gasperini si sono imposti 2-1 sulla formazione ospite grazie alle reti siglate da Robin Gosens al 3? e Davide Zappacosta al 37?; inutile il gol del momentaneo pareggio neroverde firmato al 44? da Domenico Berardi. Nella ripresa accade ben poco, con i nerazzurri che si difendono in maniera ordinata e respingono le offensive degli uomini di Alessio Dionisi. In virtù di questo risultato la Dea aggancia il Milan al terzo posto a quota dieci punti, mentre gli emiliani restano a metà classifica a quota 4. LA MOVIOLA GLI HIGHLIGHTS Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Demiral 6,5, ...

