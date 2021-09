Massimo Boldi | “Striscia l’ho inventata io” e Antonio Ricci gli risponde e lo massacra “Boldi è un soggetto in uno stato molto particolare”

(Di martedì 21 settembre 2021) Qualche giorno ha il comico e attoreha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.ha sostenuto, in occasione di un un’intervista rilasciata a QN di aver inventato lui il format dila notizia e, a questo proposito, ha detto: “io dieci anni prima che la facesse. Dopo aver visto su Telereporter un tizio che trasmetteva un tg parlando soltanto di quello che avveniva alla Comasina, scrissi il testo di un tg divertente. Lo feci al derby, poi ad Antenna 3, poi a Risatissima su Canale 5, con l’aiuto di Zuzzurro e Gaspare. Non era qualcosa di simile a quello che avevano già fatto Alighiero Noschese o Walter Chiari: loro imitavano i giornalisti ...

