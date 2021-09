LIVE Fiorentina-Inter 1-2, Serie A calcio in DIRETTA: Darmian-Dzeko, uno-due micidiale dei nerazzurri che ribaltano il risultato! (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65? LAUTARO! Ripartenza veloce dell’Inter con Calhanoglu che fa correre Barella, l’ex Cagliari serve in mezzo il “Toro” che cicca il pallone che finisce largo. 64? calcio d’angolo in favore dei viola che ora sono tornati a spingere e a pressare alto dopo il mini black-out tra 52? e 55?. 63? Nella Fiorentina sta per entrare Sofyan Amrabat, si scalda anche Alvaro Odriozola. 62? GIALLO Inter! Darmian entra in ritardo su Duncan e diventa il secondo ammonito di serata dopo Skriniar. 61? Sottil ci prova con un sinistro dal limite, pallone largo. 60? Siamo arrivati all’ora di gioco. Fiorentina-Inter 1-2 23? Sottil, 52? Darmian, 55? Dzeko. 59? Traversone dalla sinistra ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? LAUTARO! Ripartenza veloce dell’con Calhanoglu che fa correre Barella, l’ex Cagliari serve in mezzo il “Toro” che cicca il pallone che finisce largo. 64?d’angolo in favore dei viola che ora sono tornati a spingere e a pressare alto dopo il mini black-out tra 52? e 55?. 63? Nellasta per entrare Sofyan Amrabat, si scalda anche Alvaro Odriozola. 62? GIALLOentra in ritardo su Duncan e diventa il secondo ammonito di serata dopo Skriniar. 61? Sottil ci prova con un sinistro dal limite, pallone largo. 60? Siamo arrivati all’ora di gioco.1-2 23? Sottil, 52?, 55?. 59? Traversone dalla sinistra ...

calciomercatoit : ??CMIT TV | Commenta con Noi #FiorentinaInter e #AtalantaSassuolo, al fischio finale! LIVE sul nostro canale Twitch!… - NedjaNav_55 : Fiorentina vs Inter en vivo HD Fiorentina vs Inter live in HD - zazoomblog : Fiorentina Inter 1-1 LIVE: pareggio di Darmian - #Fiorentina #Inter #LIVE: #pareggio - _Sport_Calcio_ : INIZIA IL 2° TEMPO! ?????? ?? Fiorentina-Inter: 1-0, il live ?? Atalanta-Sassuolo: 2-1, il live #SerieA |… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: INIZIA IL 2° TEMPO! ?????? ?? Fiorentina-Inter: 1-0, il live: -