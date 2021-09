(Di martedì 21 settembre 2021) Lastarebbe valutando la possibilità di utilizzare il suo neo sub-brande la piattaforma nativa e-Gmp per realizzare modelli elettrici più piccoli rispetto alla già svelata 5, di cui al Salone di Monaco si è vista la versione robotaxi. Tra questi nuovi modelli che impiegherebbero la base e-Gmp,rientrarel'erede della attuale Suv compatta Kona a batteria. Più che un auspicio. A rivelarlo ad Automotive News Europe è stato Thomas, responsabile globale marketing del marchio coreano. Ecco le sue parole: "Avrebbe senso estendere tutti i vantaggi associati alla piattaforma e-Gmp a veicoli più piccoli". In pratica, verrebbe superata l'impressione iniziale relativa all'utilizzo della piattaforma solo per modelli di taglia medio-grande, e verrebbero estesi a vetture più ...

Advertising

motorionline : #Hyundai, la gamma #Ioniq potrebbe allargarsi alle compatte - dinoadduci : Hyundai - Schemera: 'La gamma Ioniq potrebbe essere estesa anche alle compatte' -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Schemera

Quattroruote

Se ciò fosse possibile, ha detto, non ha senso sviluppare nuove piccole vetture a combustione interna. Una discussione molto importante, che si sta svolgendo all'interno del gruppoAl Salone di Monaco ,ha portato la IONIQ 5 robotaxi e ha mostrato ancora una volta la concept car Prophecy, la ... Parlando con Automotive News Europe, Thomas, responsabile globale del ...Il responsabile marketing del marchio coreano ammette: "Avrebbe senso utilizzare la piattaforma e-Gmp anche per modelli elettrici più piccoli della Ioniq 5" ...Hyundai sta prendendo in considerazione di ampliare "verso il basso" la famiglia Ioniq, sub-brand dedicato alle elettriche, e con essa l'impiego della piattaforma e-Gmp per costruire modelli a batteri ...