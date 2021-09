Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi una furia contro Amedeo Goria “E’ da curare …” (Di martedì 21 settembre 2021) È andata in onda ieri sera la terza puntata del Grande Fratello vip e come le precedenti è stata un Grande successo. Tuttavia, così come accaduto in passato, anche in questa edizione non sono mancate le polemiche. Da diversi giorni ormai non si fa altro che parlare di Amedeo Goria, ovvero uno dei concorrenti della casa e soprattutto del suo comportamento che sembra abbia fatto storcere il naso a milioni di Italiani. A parlare però nelle scorse ore sui social network è stato proprio l’ex vincitore del reality, ovvero Tommaso Zorzi. Quest’ultimo si è espresso in modo piuttosto duro nei confronti del concorrente. Ma cosa ha dichiarato? Grande Fratello vip 6, il concorrente Amedeo Goria al centro ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 settembre 2021) È andata in onda ieri sera la terza puntata delvip e come le precedenti è stata unsuccesso. Tuttavia, così come accaduto in passato, anche in questa edizione non sono mancate le polemiche. Da diversi giorni ormai non si fa altro che parlare di, ovvero uno dei concorrenti della casa e soprattutto del suo comportamento che sembra abbia fatto storcere il naso a milioni di Italiani. A parlare però nelle scorse ore sui social network è stato proprio l’ex vincitore del reality, ovvero. Quest’ultimo si è espresso in modo piuttosto duro nei confronti del concorrente. Ma cosa ha dichiarato?vip 6, il concorrenteal centro ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Appuntamento a venerdì in prima serata su #Canale5 per un… - Corriere : Gf Vip, Jo Squillo indossa il niqab: solidarietà per le sorelle di Kabul - Cmarti_10 : @je_suis_louise Cioè assurdo… ti passa proprio la voglia Secondo me dovrebbero essere tante regie quante sono le te… - SMART61439502 : RT @Cambiacasacca: Nella casa del grande fratello c'è una con le labbra talmente gonfie che se ti fa una pompa ti si ferma l'orologio come… -