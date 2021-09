Delitto Bergamini dopo 32 anni | l’ex fidanzata Isabella è accusata di omicidio

(Di martedì 21 settembre 2021) Ildiavrà una prima udienza il 25 ottobre. Verrà processataInternò,di concorso in, aggravato dalla premeditazione e da futili motivi. L’accusa ipotizza che la donna all’epoca volesse punirefidanzato per aver interrotto la loro relazione.32un processo suInternòdiA 32dalla morte di DenisInternò è statadi concorso in, aggravato ...

Lo scorso marzo fu prosciolto l'autista dell'autocarro che aveva investito, sospettato di concorso nel. L'unica indagata era rimasta la ex fidanzata del calciatore. Ieri la svolta.Sempre il gip aveva ribadito "che non vi sia stato alcundi omicidio e che la morte delnon sia ascrivibile alla condotta violenta di terze persone". Motivando l'archiviazione, in ...Dopo 32 anni la svolta. L'accusa è di omicidio volontario pluriaggravato. La prima udienza si terrà il 25 ottobre ...Isabella Internò, 51 anni, ieri è stata rinviata a giudizio per concorso in omicidio premeditato con l’aggravante dei futili motivi. Processo al via il 25 ottobre per la morte avvolta da dubbi dal 198 ...