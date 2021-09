Asl Napoli 1 sospende 59 sanitari non vaccinati (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'Asl Napoli 1 Centro ha adottato un provvedimento di sospensione da prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio Covid, per 59 dipendenti.Un primo elenco che, si legge in una nota dell'Azienda sanitaria, "a valle dell'istruttoria dell'Unità Operativa di Epidemiologia, ha determinato il provvedimento di sospensione temporanea e l'allontanamento dal servizio". Si tratta di sette medici, tre psicologi, due biologi, due veterinari, sei medici di medicina generale, 22 infermieri, due appartenenti al servizio 118, un operatore tecnico, tre operatori socio sanitari, una puericultrice e 10 specialisti ambulatoriali. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'Asl1 Centro ha adottato un provvedimento di sospensione da prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio Covid, per 59 dipendenti.Un primo elenco che, si legge in una nota dell'Aziendaa, "a valle dell'istruttoria dell'Unità Operativa di Epidemiologia, ha determinato il provvedimento di sospensione temporanea e l'allontanamento dal servizio". Si tratta di sette medici, tre psicologi, due biologi, due veterinari, sei medici di medicina generale, 22 infermieri, due appartenenti al servizio 118, un operatore tecnico, tre operatori socio, una puericultrice e 10 specialisti ambulatoriali.

