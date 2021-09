Amici Anticipazioni: ecco quando verrà registrata la seconda puntata del talent (Di martedì 21 settembre 2021) Domenica 19 settembre 2021 è andata in onda la prima puntata di Amici di Maria De Filippi. Durante questo appuntamento si è potuto assistere alla formazione della nuova classe del talent . Le vere dinamiche del programma inizieranno dalla prossima puntata, che sarà registrata proprio a breve. Uomini e Donne Anticipazioni, quando ci sarà la prossima registrazione: un tronista ha abbandonato? Nonostante la nuova edizione del programma di Maria De Filippi cominciata da poche settimane, ci sarebbe già la prima defezione Amici di Maria De Filippi: la data della nuova registrazione Maria De Filippi sta confermando il successo di Amici ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 settembre 2021) Domenica 19 settembre 2021 è andata in onda la primadidi Maria De Filippi. Durante questo appuntamento si è potuto assistere alla formazione della nuova classe del. Le vere dinamiche del programma inizieranno dalla prossima, che saràproprio a breve. Uomini e Donneci sarà la prossima registrazione: un tronista ha abbandonato? Nonostante la nuova edizione del programma di Maria De Filippi cominciata da poche settimane, ci sarebbe già la prima defezionedi Maria De Filippi: la data della nuova registrazione Maria De Filippi sta confermando il successo di...

