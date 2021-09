Alba Parietti | la sua autoironia fa il pieno di like | il video inaspettato

Advertising

taleequaleshow : Manca pochissimo a #taleequaleshow?? Venerdì 21.25 su #Rai1 e #RaiPlay ?? Alba Parietti ?? Biagio Izzo ?? Ciro Priello… - pieceleb72 : Assomiglia piu al limbo che al salto in alto , Durante a ruota libera su rai uno , Alba parietti si è togliato le… - andrewsword2 : Ma venne Alba Parietti vestita da Pippi Calzelunghe e disse 'No Cazzo' poi la convinceste ad andare a 'Tale e Quale… - masiscemm : RT @martathena: Già si è calata nella parte, grande Alba Parietti #taleequaleshow - EleMellea : Buongiorno ragazz* ma comunque lo sapete che un pò hanno ragione io con tutta sincerità se fossi stata figlia di Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Elle

Related Story, capelli lunghi con le extension Tendenza capelli lunghi per l'autunno come Nicole Kidman Se c'è un aspetto negativo del portare i capelli lunghi, è indubbiamente quello ...Il piacere di piacersi.è una donna perfettamente consapevole della sua bellezza, come dimostra il suo postare selfie e scatti a figura intera, cedendo come tante star (e come tante di noi) alla nostalgia delle ...Alba Parietti, il video sui social fa il pieno di like. L'autoironia della showgirl viene apprezzata dai fan: c'entra il Tale e Quale Show.Dopo ben 18 anni di matrimonio, la passione tra i due è ancora ardente: “Facciamo l’amore 8 ore al giorno” Dopo 18 anni di matrimonio c’è ancora una passione ardente: le loro parole (Fonte: Instagram) ...