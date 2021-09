leggoit : Abusi sessuali sull'alunno minorenne, preside condannato - juornoit : #Juorno Storie che si fa fatica a raccontare - paolochiariello : #Juorno Storie che si fa fatica a raccontare - Seroton96533962 : @RGelosa Evidentemente ce ne sono di più in Brasile, non credi?? ?? Quando la smetterete di giudicare il nostro Paes… - walter63631215 : RT @_cIarissa_: Tw: pedofilia, abusi sessuali Vi consiglio, se volete approfondire la questione delle ginnaste statunitensi e delle molesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sessuali

Un preside di Lanciano (Chieti) è stato condannato dal Tribunale di Chieti a tre anni e sei mesi per abusi sessuali su un alunno minorenne, con abuso dei poteri connessi alla sua funzione. La condanna nei confronti del 48enne Marcello Rosato è stata pronunciata, come chiesto anche dal pubblico ministero. Il dirigente scolastico e docente di Lanciano (Chieti), Marcello Rosato, 48 anni, è stato condannato dal Tribunale di Chieti a tre anni e sei mesi di reclusione per l'accusa di abusi sessuali con un alunno minorenne, con abuso dei poteri connessi alla sua funzione. Il collegio, presidente Guido Campli, giudici a latere Maurizio Sacco e Giulia Colangeli, ha pronunciato la sentenza.