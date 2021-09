Vera Miales, fidanzata di Goria: “Ainett e Amedeo, adesso basta” (Di lunedì 20 settembre 2021) Lo sfogo di Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria: “Ainett, adesso basta”, dura reazione anche contro il fidanzato. (Instagram)Non ci sta a passare per la “cornuta felice” e lo dice chiaramente Vera Miales, la fidanzata 36enne dell’ex giornalista sportivo, Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta e papà di Guenda, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si sta avvicinando alla “gatta nera” della tv italiana, Ainett Stephens. Una situazione che sta mettendo a rischio il suo rapporto con la bella moldava trapiantata nelle Marche. Ti potrebbe interessare anche –> GF Vip: Amedeo Goria ci ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 settembre 2021) Lo sfogo didi: “”, dura reazione anche contro il fidanzato. (Instagram)Non ci sta a passare per la “cornuta felice” e lo dice chiaramente, la36enne dell’ex giornalista sportivo,. L’ex marito di Maria Teresa Ruta e papà di Guenda, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si sta avvicinando alla “gatta nera” della tv italiana,Stephens. Una situazione che sta mettendo a rischio il suo rapporto con la bella moldava trapiantata nelle Marche. Ti potrebbe interessare anche –> GF Vip:ci ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Vera Miales non ci sta più con Amedeo Goria: “Abbi rispetto!” - infoitcultura : Vera Miales: “Amedeo Goria non è un pervertito, Ainett lo provoca e gioca con le sue debolezze” - infoitcultura : GFVip, la fidanzata di Amedeo Goria furiosa con Ainett. Vera Miales: «Si deve vergognare, lo sta usando» - supermalaxx : #gfvip Non è questa però l’unica polemica in vista della diretta di oggi, durante la quale potrebbe essere affronta… - fanpage : Il pesante sfogo di Vera Miales #GFvip -