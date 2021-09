Udinese-Napoli, cori razzisti e insulti a Spalletti dalla curva friulana: Koulibaly li ammutolisce (Di lunedì 20 settembre 2021) cori razzisti verso Napoli e i Napoletani alla Dacia arena. Durante Udinese-Napoli i tifosi friulani hanno intonato alcuni cori di discriminazione territoriale, palcati dal 3-0 firmato da Koulibaly. Udinese-Napoli, cori CONTRO I NAPOLETANI La partita tra Udinese e Napoli è cominciata con il coro della curva friulana : Noi non siamo napoletani”, i tifosi di casa hanno poi continuato urlando a più riprese: “Odio Napoli“. Sul 2-0 per gli azzurri alcuni tifosi dell’Udinese hanno dato sfogo a tutta la propria ignoranza cantando:” Vesuvio Lavali” zittiti da Koulibaly che con con un missile di destro ha ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021)versoe i Napoletani alla Dacia arena. Durantei tifosi friulani hanno intonato alcunidi discriminazione territoriale, palcati dal 3-0 firmato daCONTRO I NAPOLETANI La partita traè cominciata con il coro della: Noi non siamo napoletani”, i tifosi di casa hanno poi continuato urlando a più riprese: “Odio“. Sul 2-0 per gli azzurri alcuni tifosi dell’hanno dato sfogo a tutta la propria ignoranza cantando:” Vesuvio Lavali” zittiti dache con con un missile di destro ha ...

