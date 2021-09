Tommaso Zorzi è vicino a Dayane Mello: il suo messaggio alla modella (Di lunedì 20 settembre 2021) Tommaso Zorzi in queste ore è tornato su Instagram e dai social ha espresso vicinanza a Dayane Mello per ciò che le è accaduto a La Fazenda Tommaso Zorzi ha voluto esprimere la sua solidarietà a Dayane Mello per ciò che le è accaduto al reality brasiliano La Fazenda. Dayane infatti ha subito delle avances con insistenza da un altro concorrente, il cantante Nego do Borel. Infatti il cantante si è avvicinato alla modella con insistenza provando a baciarla e nonostante il rifiuto di Dayane ha continuato ad insistere. Ma quando Dayane ha continuato a rifiutarsi, il cantante ha dato un pugno al muro e poi ha lanciato un secchio che fortunatamente non ha colpito ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 settembre 2021)in queste ore è tornato su Instagram e dai social ha espresso vicinanza aper ciò che le è accaduto a La Fazendaha voluto esprimere la sua solidarietà aper ciò che le è accaduto al reality brasiliano La Fazenda.infatti ha subito delle avances con insistenza da un altro concorrente, il cantante Nego do Borel. Infatti il cantante si è avvicinatocon insistenza provando a baciarla e nonostante il rifiuto diha continuato ad insistere. Ma quandoha continuato a rifiutarsi, il cantante ha dato un pugno al muro e poi ha lanciato un secchio che fortunatamente non ha colpito ...

