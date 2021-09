Serie A 2021/22: Napoli in testa alla classifica in solitaria. Juventus a -10 (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Napoli è solo in testa alla classifica di Serie A 2021/22 dopo quattro giornate. Il Napoli di Spalletti ha battuto per 4-0 l’Udinese. Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano fanno volare gli azzurri da soli in vetta alla classifica: non succedeva dal 2018. La vittoria alla Dacia Arena regala al Napoli la testa della classifica in solitaria. Gli azzurri si portano a 10 punti di distanza dalla Juventus. Udinese-Napoli, cori razzisti e insulti a Spalletti dalla curva friulana: Koulibaly li ammutolisce classifica Serie A ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021) Ilè solo indi/22 dopo quattro giornate. Ildi Spalletti ha battuto per 4-0 l’Udinese. Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano fanno volare gli azzurri da soli in vetta: non succedeva dal 2018. La vittoriaDacia Arena regala alladellain. Gli azzurri si portano a 10 punti di distanza d. Udinese-, cori razzisti e insulti a Spalletti dcurva friulana: Koulibaly li ammutolisceA ...

